Tuja scena

Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta opustila igralčev priimek

Los Angeles, 19. 05. 2026 13.01 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
K.Z.
Zahara Jolie Pitt in Brad Pitt

Zahara Jolie-Pitt začenja novo življenjsko poglavje. 21-letnica je pred dnevi diplomirala, veliko pozornosti pa je na podelitvi diplome pritegnil njen priimek, ki ga je spremenila v Marley Jolie, opustila pa očetovega. Zahara je tako že tretja od otrok nekdanjega para, ki ne uporablja več priimka Pitt.

Zahara Jolie-Pitt je pred dnevi diplomirala na prestižni fakulteti Spelman, na podelitvi diplome, kjer so ji izročili listino, pa so jo na oder povabili kot Zaharo Marley Jolie. Tisti, ki so bili prisotni, so takoj opazili, da 21-letnice niso naslovili z očetovim priimkom, to pa ni bilo prvič, da je v javnosti opustila priimek Pitt.

Že ko se je pred tremi leti pridružila organizaciji Alpha Kappa Alpha, se je prvič predstavila s priimkom Marley Jolie, US Weekly pa je že leta 2021 poročal, da je tudi eden od njenih bratov opustil očetov priimek. Čeprav naj ga takrat uradno še ne bi spremenil, ker se Angelina s tem naj ne bi strinjala, pa ga ni več uporabljal.

Preberi še Je hči Brada in Angeline z opustitvijo enega od priimkov poslala sporočilo?

Leta 2024, ko je najmlajša hči nekdanjih zakoncev sodelovala v materini predstavi na Broadwayju, so njeno ime v gledališki list zapisali kot Vivienne Jolie. Kot je javno znano, pa je očetov priimek uradno opustila Shiloh, ki je to storila na svoj 18. rojstni dan. Kot je takrat poročal Entertainment Tonight, je to storila junija 2024.

Nekdanja zakonca imata skupaj šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh, Knoxa in Vivienne. Tri je zvezdnica posvojila pred poroko s Pittom, on pa jih je nato posvojil, preostali trije so njuni biološki otroci.

Preberi še Hči Brada in Angeline dokončno opustila očetov priimek

Kot poročajo ameriški mediji, so otroci po razhodu z materjo z odtujenim očetom v slabih odnosih. Čeprav si ta želi sprave in se trudi pokrpati odnose med njimi, pa mu šesterica pri tem ne pride nasproti.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Castrum
19. 05. 2026 15.22
Skliče tiskovno konferenco, obvesti vse svetovne medije, cel svet o tem piše na veliko in pravi, da noče da se jo povezuje s priimkom Pitt......Hahaha. ma ne , ne...
športnik66
19. 05. 2026 15.21
Uh, velika škoda-pa tako je očiju podobna... 🤣
Slash
19. 05. 2026 15.16
Lahko da se motim, ampak mislim, da tole ni hčerka od Brada Pitta.
Klovni...
19. 05. 2026 15.00
Podobnost je izjemna
Peni Stojanović
19. 05. 2026 14.45
ja ocrnit ga hocejo na vsak nacin, pa so sami ze zadost crni....aja ne caki
zmerni pesimist
19. 05. 2026 14.34
Saj ni njegova prava hčerka
Eksiflajs96
19. 05. 2026 14.30
Nobene skode, sam poglejte jo.. aja k bo pa verbsna bo pa 1 problem manj predvidevam? A se bodo grebl za ockov denar?
periot22
19. 05. 2026 14.23
Upam da bo tudi od njegove dediščine odstopila!
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
To wellness centri skrivajo pred množicami
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
