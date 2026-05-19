Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta opustila igralčev priimek

Zahara Jolie-Pitt je pred dnevi diplomirala na prestižni fakulteti Spelman, na podelitvi diplome, kjer so ji izročili listino, pa so jo na oder povabili kot Zaharo Marley Jolie . Tisti, ki so bili prisotni, so takoj opazili, da 21-letnice niso naslovili z očetovim priimkom, to pa ni bilo prvič, da je v javnosti opustila priimek Pitt .

Že ko se je pred tremi leti pridružila organizaciji Alpha Kappa Alpha, se je prvič predstavila s priimkom Marley Jolie, US Weekly pa je že leta 2021 poročal, da je tudi eden od njenih bratov opustil očetov priimek. Čeprav naj ga takrat uradno še ne bi spremenil, ker se Angelina s tem naj ne bi strinjala, pa ga ni več uporabljal.

Leta 2024, ko je najmlajša hči nekdanjih zakoncev sodelovala v materini predstavi na Broadwayju, so njeno ime v gledališki list zapisali kot Vivienne Jolie. Kot je javno znano, pa je očetov priimek uradno opustila Shiloh, ki je to storila na svoj 18. rojstni dan. Kot je takrat poročal Entertainment Tonight, je to storila junija 2024.

Nekdanja zakonca imata skupaj šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh, Knoxa in Vivienne. Tri je zvezdnica posvojila pred poroko s Pittom, on pa jih je nato posvojil, preostali trije so njuni biološki otroci.