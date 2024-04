Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta se želi preseliti k očetu

Ločitve za seboj velikokrat potegnejo tudi razdvojene otroke. Kdo se bo postavil na katero stran, je bilo vprašanje tudi, ko sta svojo ločitev leta 2016 napovedala Angelina Jolie in Brad Pitt . Čeprav se je v primeru Jolie-Pitt kar nekaj časa zdelo, da je vseh šest otrok zamerilo očetu za njegove izbruhe, alkoholizem in celo fizične napade, očitno temu ni tako.

"Shiloh upa, da se bo naslednji mesec, ko bo stara 18 let, preselila k očetu," je zdaj za tuje medije zatrdil vir, ki razkriva, da se namerava preseliti k očetu v njegovo vilo v Los Felizu v Kaliforniji. Odločitev kmalu polnoletne najstnice je v javnosti završala le nekaj dni po tem, ko je Angelina v novih sodnih dokumentih obtožila nekdanjega moža, da je bil do nje in otrok nasilen že pred usodnim incidentom na letalu. 48-letnica ima po odločitvi sodišča sicer primarno skrbništvo nad vsemi šestimi otroki, 60-letnik pa ima pravico do obiskovanja. A ko bo njuna hčerka dopolnila 18 let, se bo lahko sama odločila, pri katerem od staršev bo živela.