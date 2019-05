Hčerka Baracka Obame: od deklice do maturantke

17-letna Sasha Obama , mlajša hči nekdanjega predsednika ZDA, Baracka Obame , je pred kratkim maturirala. Čeprav sama ne uporablja družbenih omrežij, je svojec njenega spremljevalca prek Twitterja objavil nekaj fotografij, ki so z bliskovito hitrostjo zaokrožile po spletu.

Nekateri tuji mediji so zapisali, da naj bi bil njen spremljevalec na maturantskem plesu tudi njen partner, a gre zaenkrat za neuradno informacijo. Spomnimo – tako Sasha kot njena starejša sestra Malia sta se v času Barackovega predsednikovanja trudili svoje zasebno življenje skrivati pred mediji, zato o njima ni veliko znanega.

Vsekakor pa je zanimiva primerjava Sashe kot 7-letne deklice pred 10 leti, ko so fotografi ovekovečili trenutek ob njenem očetu, takrat še predsedniku ZDA, in 17-letne mladenke danes. Številni so zapisali laskave komentarje, da je postala prava lepotica. Ob tem še vedno ni popolnoma znano, za kateri študij se je odločila ko končani srednji šoli. Njena starejša sestra Malia študira pravo na Harvardu, na isti univerzi pa je šolanje končala tudi njuna mama Michelle.