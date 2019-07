Hčerka Billa Clintona z novorojenčkom v naročju zapustila bolnišnico

Chelsea Clinton, 39-letna hči nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in nekdanje državne sekretarkeHillary Clinton, je rodila tretjega otroka. Z možem Marcom Mezvinskyjem sta ga poimenovalaJasper Clinton Mezvinsky. To je sicer že njun tretji otrok, saj ima Chelsea hčerko Charlotte, ki bo septembra dopolnila pet let, in tri leta starega sina Aidana.