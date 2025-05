Hčerka Billa Gatesa potrdila, da ima oče Aspergerjev sindrom

Bill Gates, milijarder in soustanovitelj podjetja Microsoft, ima Aspergerjev sindrom. To je potrdila tudi njegova 22-letna hči, ki se je pojavila v nedavni oddaji voditeljice Alex Cooper. 69-letnik je v preteklosti že dejal, da je najverjetneje na spektru avtističnih motenj, da ima Aspergerjev sindrom, pa javno ni nikoli potrdil.

OGLAS

Phoebe Gates, hči milijarderja Billa Gatesa, je potrdila, da ima njen oče Aspergerjev sindrom. 22-letnica je o očetu spregovorila v nedavni oddaji Call Her Daddy, ki jo vodi Alex Cooper, ko je dejala, da ji je nerodno domov pripeljati fanta in ga predstaviti soustanovitelju podjetja Microsoft, saj se 69-letnik v družbi z neznanimi ljudmi ne znajde najbolje, kar je eden od znakov motnje, ki sodi v skupino motenj avtističnega spektra.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Za fante je zastrašujoče, zame pa je smešno, saj je moj oče precej neroden v družbi. Kot je že povedal, ima Aspergerjev sindrom," je v zmoti, da je oče o tem že spregovoril, razkrila Phoebe.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Če bi danes odraščal, bi najverjetneje pristal nekje na spektru avtističnih motenj. V času mojega otroštva dejstvo, da možgani nekaterih ljudi delujejo in sprejemajo informacije drugače, ni bilo splošno znano," je v nedavno izdani knjigi spominov zapisal Gates in nadaljeval: "Moja starša nista imela priročnikov, ki bi jima razložili, zakaj je njun sin postal obseden z nekaterimi projekti, ni prepoznal družbeno sprejetih resnic in lahko bil nesramen ali se neprimerno obnašal, brez da bi se zavedal, kako to vpliva na druge ljudi."

V knjigi je razložil, da so prva testiranja za avtizem bila dosegljiva šele v 80. letih, ko je bil on že odrasla oseba. Kljub temu, da v otroštvu ni prejel nobene diagnoze, da je drugačen od sovrstnikov, pa se je tega sam zelo dobro zavedal, je priznal tehnološki mogul. "Vedno sem vedel, da sem drugačen od ostalih, kar je ljudi zmedlo, saj je moja energija in intenzivnost izstopala, rad pa sem preučeval stvari," je februarja povedal v enem od intervjujev. "Ko si otrok, te to lahko zmede. Drugačen si, ljudje pa tvojega obnašanja ne razumejo in tako tudi reagirajo," je še priznal.