Hčerka Cindy Crawford presenetila z izrazito spremembo videza

17-letna manekenka in hčerka nekdanje supermanekenke Cindy Crawford je fotografijo svoje nove pričeske delila na Instagramu. Nad njeno pričesko so bile navdušene tudi številne zvezdnice, pevka Charlotte Lawrence , igralka Zoë Kravitz , manekenka Camila Morrone ter igralka in pevka Vanessa Hudgens , ki je njeno fotografijo, ki je bila posneta pred ogledalom v kopalnici, komentirala: ''Tako zelo elegantna. Obsedena.''

Zahvala za njeno novo pričesko gre kar dvema, in sicer britanskemu frizerju in kreativnemu direktorju podjetja Redken Guidu Palaujuter njegovemu prvemu asistentuSandyju Hullettu, ki je velja za mojstra pričesk.

Guido je poskrbel že za kar nekaj pričesk slavnih zvezdnic, med drugim so se njegovim spretnim rokam in škarjam prepustileCindy Crawford, Victoria Beckham in številne manekenke, ki so predstavljala oblačila modnih hiš, kot sta Marc Jacobs in Prada.