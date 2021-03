Hčerka Cindy Crawford se podaja v igralske vode

19-letna Kaia Gerber velja za eno od najbolj zaželenih manekenk na svetu, zdaj pa so se ji odprla vrata tudi v igralski svet.

Na njegovo objavo se je odzvala tudi nadobudna mlada igralka Kaia, ki je v komentar zapisala: "Če to sanjam, me, prosim, ne zbudite!" Njena slavna mamaCindy Crawford je seveda na hčerin nov dosežek še kako ponosna in je v komentar spodbudno napisala: "V dobrih rokah si."

Kakšno vlogo so ji dodelili v seriji, še ni znano, je pa dejstvo, da bo ta za Kaio prva igralska vloga.

Prihajajoča sezona nosi naslov American Horror Story: Double Feature, v njej pa bomo videli dve grozljivi zgodbi, eno na morju in drugo na kopnem. V njej bodo igrali Sarah Paulson, Lily Rabe, Evan Peters, Billie Lourd,Leslie Grossman, Adina Porter, Finn Wittrock, Frances Conroy, Angelica Roos in novinec Macaulay Culkin.