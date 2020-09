Hčerka Cindy Crawford sveže zaljubljena?

Kaia Gerber in Jacob Elordista se očitno ogrela drug za drugega. 19-letna manekenka, hčerka Cindy Crawford inRandeja Gerberja, in 23-letni igralec z avstralskimi koreninami, zvezdnik filma Kissing Booth, sta se odpravljala na večerjo, kjer sta pritegnila veliko pozornosti. Paparaci so ju ujeli, ko sta se z roko v roki in v objemu sprehajala po newyorških ulicah. Zdi se, da sta si Kaia in Jacob zelo všeč, saj sta bila med sprehodom nerazdružljiva.

Za to priložnost je igralec nosil srajco s pisanim vzorcem in kavbojke, medtem ko je tudi Kaia nosila kavbojke z visokim pasom, zraven pa je kombinirala črn top in jakno v isti barvi. Oba pa sta seveda na obrazu nosila zaščitni maski.