Hči Cindy Crawford z izbrancem prvič na slavnostni preprogi

Kaia Gerber in Jacob Elordi sta se minuli vikend udeležila svečanega odprtja Muzeja filmske umetnosti v Los Angelesu. 20-letna hčerka Cindy Crawford in štiri leta starejši igralec Jacob, ki je marsikatero oboževalko dobil na račun svoje vloge Noaha v vseh treh filmih 'The Kissing Booth', sta si pred fotografskimi objektivi izmenjala kar nekaj ljubečih in zaljubljenih pogledov.

Kaia je za to gala priložnost izbrala svečano obleko v barvi šampanjca znamke Celine, videz pa je dopolnila z nakitom Tiffany & Co. Njen partner je stavil na klasično moško obleko znamke Celine, ki jo je popestril z metuljčkom.