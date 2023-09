Hčerka Coco Austin in Ice-T-ja se je prvič sprehodila po modni brvi

Komaj 7-letna Chanel gre po stopnjah svojih slavnih staršev, mame Coco Austin in raperja Ice-T-ja . Deklica se je nedavno sprehodila po modni brvi na newyorškemu tednu mode, na katerem je sodelovala kot otroški model na dobrodelni reviji Rookie ZDA. Iz občinstva sta jo spremljala ponosna mama in oče, 44-letna zvezdnica pa je utrinke z dogodka delila na svojem Instagramu .

"To je teden mode v New York Cityju. Chanel je nastopila na svoji prvi modni reviji. Potrebnega je veliko poguma, da se sprehodiš po modni pisti, še posebej za njena leta. Tako ponosna sem, da ji je uspelo, saj je bila zelo živčna," je zapisala ob galerijo fotografij prikupne deklice, ki je na modni brvi preprosto blestela. Nosila je modro trenirko z vzorcem znamke Levis in Converse , kasneje pa se je preoblekla v črn kombinezon. Na fotografijah se ponosno smehlja, pozira fotografom, med enim izmed izhodov pa je v občinstvo celo poslala poljub.

Zvezdnica je zaradi svojih starševskih prijemov pogosto tarča kritik. Nedavno so jo sledilci obtožili neprimernega obnašanja, ko je delila posnetek, v katerem je na usta poljubila svojo hčerko. "To je incest," so zapisali nekateri ogorčeni sledilci, drugi pa ji stopili v bran: "Izkazovanje ljubezni in naklonjenosti svojim otrokom je tako pomembno za njihovo duševno zdravje. Želeli bi si, da v preteklih generacijah ne bi bilo takšne stigme glede izkazovanja naklonjenosti."