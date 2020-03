Hčerka Courteney Cox navdušila z izjemnim vokalom

Spomnimo, da je Demi pesem Anyone prvič predstavila januarja na podelitvi glasbenih nagrad grammy. To je bil njen prvi singel ob vrnitvi na sceno, potem ko je leta 2018 vzela prevelik odmerek prepovedanih substanc. Demi je pred dnevi izdala še en singel I Love Me. Omenjene pesmi bo uvrstila na novi album, ki bo nasledil album iz leta 2017 Tell Me You Love Me, a datum izida novega glasbenega materiala še ni znan.