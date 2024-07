Hčerka Davida Beckhama praznuje: 'V življenju sem ji rekel ne samo enkrat'

David Beckham je priznal, da svoji hčerki ne more reči ne, čeprav je sedaj Harper že najstnica. Nekdanji nogometni superzvezdnik je oče štirih otrok, 25-letnemu Brooklynu, 21-letnemu Romeu, 19-letnemu Cruzu in zdaj 13-letni Harper. David je pred časom razkril, da je svoji hčerki rekel 'ne' samo enkrat. Čeprav naj bi bil do svojih otrok še vedno strog, je priznal, da jih vedno poskuša spodbujati. David je v pogovoru za The Sun, ko je bila Harper stara 11 let, priznal: "Svoji hčerki sem rekel ne samo enkrat. Ona je res priden otrok in ko sem ji rekel, ne, je njena spodnja ustnica začela drhteti in rekel sem si, da tega več ne bom izrekel."