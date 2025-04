Hčerka Demi Moore o nekdanjem očimu Ashtonu Kutcherju: O tem imam veliko povedati

Hčerka igralcev Brucea Willisa in Demi Moore ne spregovori pogosto o odnosu z nekdanjim očimom. Njena mama je več kot 15 let mlajšega Ashtona Kutcherja spoznala leta 2003, dve leti kasneje sta se poročila, razšla pa sta se leta 2011.

Tallulah Willis je pod objavo Gwyneth Paltrow na Instagramu , kjer je v enem od podkastov govorila o njeni mešani družini, podala svoje mnenje. "O tem imam veliko povedati. Zlasti o tem, kako preboleti nekdanjega očima," je zapisala. Ko jo je eden od Paltrowinih sledilcev vprašal, ali se s tem nanaša na družinsko situacijo s Kutcherjem, je odgovorila. "To bi moralo biti zasebno sporočilo. Ampak da, s tem imam osebne izkušnje. Če sem iskrena, to je pomemben pogovor. Nihče ne potrebuje biti hudobnež (ang. bad guy), da se reši situacija. Za vsakogar je prostor."

Tallulah je v preteklosti sicer že spregovorila o tem, kako je dejstvo, da je njena mama tri leta po ločitvi z očetom začela hoditi s Kutcherjem, vplivalo nanjo. Priznala je, da je bilo to obdobje zanjo težko. "Veliko se je dogajalo. Resnično sem šla vase in to me je pognalo na 'smetišče'," je bila nazorna. Dodala je, da še vedno predeluje travme iz tega obdobja. "Vendar sem našla drugo plat tega, ki se glasi: zdaj se imam res rada in imam rada svojo družino," je še povedala pred časom.