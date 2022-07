Hčerka Denise Richards vesela, da se je mama pridružila eksplicitni platformi

Po besedah hčerke zelo. Sami je namreč ameriškemu TMZ -ju zaupala, da je mama na OnlyFansu zelo uspešna, in pri tem dodala, da je vesela zanjo. "To me sploh ne moti," je prisotnost mame na takšni platformi komentirala 18-letnica, ki je na platformi aktivna trikrat na teden, svojim sledilcem pa obljublja tudi direktno komuniciranje s pomočjo zasebnih sporočil.

Spomnimo, Sami si je profil ustvarila 15. junija, kar je neprijetno presenetilo Charlieja Sheena, ki je hitro poudaril, da se to ni zgodilo pod njegovo streho ter da te odločitve ne podpira. "Njenih odločitev ne morem obsojati, in če sem iskrena, tega ne bi smel početi niti njen oče," se je takrat na vse skupaj odzvala Denise Richards, ki je le nekaj dni kasneje ustvarila lasten profil.

"Slišala sem za OnlyFans, ampak nisem vedela dovolj o tem, kaj je OnlyFans. Sedaj, ko o tem nekaj vem, menim, da so ustvarjalci strani resnično vzeli najboljšo stvar z vseh družbenih omrežij in to združili v eni platformi. Si lastnik svoje vsebine. Druge strani lahko prodajo tvojo vsebino. Vsi objavljamo svoje slike v kopalkah na Instagramu in na drugih straneh, tako da ni druge razlike kot ta, da si dejansko lastnik vsebine," je pozitivne stvari eksplicitne platforme opisala igralka.