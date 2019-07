Hčerka Donalda Trumpa pritegnila pozornost v Črni gori

Srbski mediji pišejo, da s partnerjem večino časa preživljata v hotelskem kompleksu in lokalnih restavracijah, po fotografijah, ki so jih posneli tamkajšnji paparaci, sodeč, pa je premožna Američanka v času dopustovanja pridobila tudi nekaj dodatnih kilogramov.

Nekateri komentatorji so na tujih portalih pod novico o njenih počitnicah v Črni gori zapisali, da si sploh ni več podobna in da izgleda slabše kot njena, nekaj let starejša mačeha, Melania Trump. ''Kaj se ji je zgodilo? Ima toliko denarja, da bi lahko bolje skrbela zase ... Melania je 20 let starejša in izgleda dvakrat boljše od nje.''To je le eden izmed negativnih komentarjev, ki so zaokrožili na platformah tujih medijev.

Spomnimo, naše južne sosede so prisotnosti Trumpove najmlajše hčerke zdaj že vajene: sladnja se je namreč pred nekaj meseci mudila v Beogradu, kjer naj bi se, po nekaterih govoricah sodeč, želela tudi poročiti. Ker sta s partnerjem takrat s svojim obiskom pritegnila precej pozornosti, naj bi svoj načrt o poroki za nekaj časa potisnila na stran.

Vir blizu Tiffany je za srbski portal Kurir izjavil, da je bila 25-letnica od nekdaj precej svojeglava in privržena nekoliko nenavadnim in netradicionalnim zadevam. ''S partnerjem je že dve leti v razmerju in odločila se je, da bi dopust na Balkanu izkoristila za nepričakovan skok v zakonski jarem. Poročila bi se v državi, kjer je nihče ne pozna ... Prepričana sta bila, da je Srbija prava izbira.''Od svoje odločitve naj bi odstopila, ker sta spoznala, da sta v srbskem medijskem prostoru pritegnila več pozornosti, kot sta želela.