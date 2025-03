Hčerka Elona Muska očeta označila za 'patetičnega odraslega otroka'

"Patetičen odrasel otrok je. Zakaj bi se ga bala? Ker ima toliko moči? Ne, ne, ne. Ne briga me. Zakaj bi se bala tega moškega? Ker je bogat? Tresem se," je o očetu Elonu Musku za revijo Teen Vogue sarkastično pripomnila njegova 20-letna transspolna hčerka Vivian Jenna Wilson . "Ne briga me, koliko denarja ima nekdo. Res me ne. Prav, je lastnik Twitterja. Čestitke."

Da njun odnos ne cveti, je znano sicer že kar nekaj časa, vse od trenutka, ko se je Vivian odločila za spremembo spola, Musk pa javno dejal, da je 'njegov sin' mrtev ter da se počuti zavedenega, žalostnega in besnega. "Moj sin Xavier je mrtev – ubil ga je virus prebujenega uma," je takrat dejal.

Vivian je v intervjuju spregovorila tudi o očetovi vpletenosti v Trumpovo administracijo in jasno dala vedeti, da se z njegovimi potezami ne strinja. Izpostavila je Muskovo kontroverzno gesto z roko, ki so jo mnogi enačili z nacističnim pozdravom. "To je bilo noro. Recimo bobu bob, to je bil nacistični pozdrav, to je bil vsekakor nacistični pozdrav," je dejala 20-letnica, ki je stike z očetom prekinila leta 2020 in zaključila: "Nadležno je, da me ljudje povezujejo z njim."