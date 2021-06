Hčerka Ewana McGregorja razkrila, da je igralec znova postal očka

Ewan McGregor in Mary Elizabeth Winstead

Ewan McGregor je očitno še enkrat postal očka. Nosečnost partnerice je zvezdnik dobro skrival, saj je vesela novica njegove oboževalce presenetila. Njegova 25-letna hčerka Clara je namreč na Instagramu objavila fotografijo z dojenčkom in ob njej čestitala očetu ob rojstvu petega otroka. "Dobrodošel na svet mali bratec. Čestitke očku in Mary. To je najlepše darilo!" je zapisala igralčeva prvorojenka.