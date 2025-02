Hčerka Gena Hackmana upa, da oče pred smrtjo ni preveč trpel

V Hollywoodu še vedno odmeva nenadna in skrivnostna smrt igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa , ki so ju mrtva našli v njuni hiši v Santa Fe-ju v Novi Mehiki. Čeprav vzrok smrti še ni znan, so bile okoliščine bile dovolj nenavadne, da se je policija odločila za obširnejšo preiskavo. Za ameriške medije je spregovorila zvezdnikova hči Leslie .

"Vse je bilo običajno in v redu," je povedala. Kljub temu, da je bil dobrega fizičnega zdravja, pa je hči priznala, da je zvezdniškemu očetu začel pešati spomin. "Nedavno je imel rojstni dan, njegova žena pa ga je morala na to trikrat opomniti," je dejala.

"Kljub starosti je bil v zelo dobri fizični kondiciji. Rad je delal pilates in jogo, kar je treniral večkrat na teden. Bil je dobrega zdravja," je dejala za Daily Mail . 58-letnica je sicer priznala, da jo očetova smrt zaradi njegove starosti ni zelo šokirala, bolj jo je presenetila smrt njegove žene, ki je bila stara šele 63 let. Najmlajša igralčeva hči je dodala, da sta imela z očetom tesen odnos, čeprav se že nekaj mesecev nista videla, ker živi v Kaliforniji.

Vzrok smrti zakoncev še ni znan, Leslie pa je v izjavi za Us Weekly dejala, da nestrpno pričakuje novice o preiskavi, ki bo pokazala, kaj je vodilo do tragičnega konca njenega očeta in mačehe. Hackman in Arakawa naj bi bila mrtva že nekaj časa, preden so ju našli. Leslie je v izjavi dejala, da je bil sosed tisti, ki je poklical policijo, naj preveri, kaj se dogaja na posestvu Hackmanovih, saj se zakonca nista oglasila že nekaj tednov.

"V hiši je bil eden od psov, ki je bil mrtev, na vrtu pa še eden ali dva, ki sta bila spuščena, zato je sosed poklical policijo, naj preveri, kaj se dogaja," je povedala, ob tem pa dodala, da sama sklepa, da sta se zakonca najverjetneje zastrupila z ogljikovim monoksidom, čeprav ni bilo očitnih znakov, da napeljava za plin pušča.