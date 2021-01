Hči Heidi Klum ima težave z aknami

Leni Boshoven Samuel, ambiciozna šestnajstletna hči Heidi Klum, ki si počasi utira pot v modni svet, je na svojem Instagramu objavila selfie, na katerem je pokazala, da tudi njena koža ni popolna in da ima težave z aknami.

"Tudi moja koža ima slabe dni," je zapisala pod fotografijo, zraven pa dodala, da na fotografiji ni naličena in da je pred objavo ni obdelala. V komentarjih so se ji nekatere sledilke zahvalile, da je pristna in pokaže stvari takšne, kot so, brez olepševanj.