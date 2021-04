Hči Heidi Klum krasi prvo naslovnico: Uresničile so se mi sanje

Mlada Leni je za nemški Glamour dejala, da si je že dolgo želela stopiti v modni svet, a da ji mama tega najprej ni dovolila. "Zdaj se končno lahko ukvarjam z manekenstvom in nad tem sem zelo navdušena," je dodala in poudarila, da ji je v čast, da lahko to deli z mamo, ki je naslovnico omenjene revije krasila pred natanko 20 leti.

Leni Klum je v januarju odprla berlinski teden mode, le mesec dni po tem, ko je s svojo mamo Heidi pozirala na naslovnici nemškega Vogua.

"Od svojega 11. leta sem prosila mamo, naj mi omogoči javni Instagram," je dejala, a hkrati priznala, da je vesela, ker je njena mama vztrajala pri svojem in ji branila objavo fotografij, ker bi Leni glede na neizkušenost in nezrelost verjetno slej ko prej obžalovala katero od svojih objav.

Leni upa, da bo šla po maminih stopinjah v modnem svetu, na Instagramu pa ima trenutno nekaj več kot 775.000 sledilcev.

Njena mama Heidi je več let veljala za supermanekenko, decembra lani pa je razkrila, da si za to prizadeva tudi njena hči Leni. Heidi verjame, da je zdaj že dovolj stara, da začne svojo kariero. "Vedno sem mislila, da je premlada," je dejala in dodala: "Poleg tega sem se odločila, da otrok ne bom izpostavljala javnosti. Zdaj pa je stara 16 let in vozi avto, zato sem prišla do zaključka, da je lahko tudi manekenka, če si to želi."