Hčerka Heidi Klum opažena v Italiji skupaj s svojim fantom Arisom

Leni Klum je bila pred kratkim opažena na počitnicah v Italiji skupaj s svojim fantom. 19-letna manekenka je bila oblečena v rjav bikini, medtem ko je bila v morju in se zabavala na plavajoči blazini z retro vzorcem. Svoj počitniški videz je dopolnila s sončnimi očali. Lenin fant Aris Rachevsky je nosil srebrno verižico in modre kopalke. Par je skupaj čofotal po vodi in v nekem trenutku sta bila videna v objemu.

Kot poročajo ameriški mediji, je par zadnji teden užival v poletnih žarkih. V petek so Leni opazili z Rachevskyjem in prijatelji na jahti njenega očeta Flavia Briatoreja na jugu Francije. Med njenim izletom so najstnico videli skakati v vodo, oblečeno v modro dvodelno majico iz frotirja z oranžnimi robovi znamke Frankies Bikinis. Dva dni pozneje so jo opazili blizu Cannesa na jahti, tokrat je nosila zeleni bikini z naramnicami in par sončnih očal ter se družila s svojim fantom.