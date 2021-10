Hčerka Heidi Klum po dolgem času v javnosti z očetom

Leni Klum z očetom Sealom na slavnostni premieri filma The Harder They Fall.

Seal in Leni Klum, oče in hči, dobro vesta, kako uskladiti videz za slavnostno preprogo. 17-letnica, ki gre uspešno po stopinjah svoje mame, manekenke Heidi Klum, se je pridružila svojemu očetu, 58-letnemu Sealu na filmski premieri The Harder They Fall. Oba sta za to priložnost izbrala elegantna črna oblačila, videz pa sta dopolnila s temno vijoličnim, že skoraj črnim, lakom za nohte.

Najstnica je pred fotografi pozirala v satenasti oprijeti obleki modne hiše Dolce & Gabbana, spodnji del obleke pa je bil okrašen s kristalčki Swarovski. Seal je bil barvno usklajen s svojo hčerko in je izbral črno obleko, videz pa je dopolnil s kravato, na kateri so bile odtisnjene lobanje.