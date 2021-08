Hčerka Heidi Klum prvič na rdeči preprogi: po njej se je sprehodila z mamo

Za hčerko Heidi Klum je bila to prva rdeča preproga.

Tako kot večina zvezdnikov svetovnega kova se tudi nemška voditeljica in manekenka Heidi Klum v teh poletnih dneh mudi na jahti, s katero z izbrancem Tomom Kaulitzem in družino pljujejo ob obalah Francije in Italije. Minuli vikend se je nemška zvezdnica ustavila v priljubljenem letovišču Capri, kjer se je udeležila dobrodelnega dogodka LuisaViaRoma za Unicef.

Slavna mama in hči sta na svečani dogodek prišli barvno usklajeni, obe pa sta se odločili za podobni pričeski in svečani obleki v barvi šampanjca, v katerih sta navdušili. 48-letna Heidi je stavila na kreacijo z visokim razporkom, pod katero se je podpisal modni oblikovalec Elie Saab, medtem pa je njena hčerka blestela v zlati obleki z razgaljenim hrbtom modne hiše Versace. Kot je povedala v Instagramovi zgodbi med pripravami na dogodek, je bila to zanjo prva rdeča preproga.