Hčerka igralca Roba Schneiderja: Ni prijazen, pozabil je vsak moj rojstni dan

Pevka Elle King , podpisana pod hit Ex's and Oh's , je nedavno gostovala v znanem ameriškem podkastu, kjer je spregovorila o svojem zapletenem odnosu z očetom, komičnim igralcem Robom Schneiderjem . Med drugim je razkrila, da je bila kot otrok močnejše postave, oče pa jo je poslal v "kamp za debele" , kjer je bilo po pevkinih besedah zelo težko. "Znašla sem se v težavah, ker sem si zvila gleženj in zato nisem izgubila kilogramov. Bilo je zelo toksično."

Če poletij ni preživela v takšnih kampih, jih je preživela z očetom na filmskih setih, kjer prav tako ni šlo brez težav. "Če sem kdaj uničila posnetek, če se je moja roka slučajno pojavila v kadru, sem bila v zelo velikih težavah." Spominjala se je, kako je morala kot mlado dekle pred strogim očetom skrivati tetovaže, saj da jih ni podpiral. "Ni podpiral samoizražanja."

"Moj oče je pozabil vsak moj rojstni dan. Osemnajsti rojstni dan sem praznovala v poletni šoli, kjer so mi pripravili slaščice in ko sem prišla domov, je moj oče pozabil," je še povedala pevka, ki zato še dodatno skrbi, da s svojima sinovoma preživlja kvaliteten čas, njune rojstne dneve pa praznuje v velikem slogu.

In kakšen je odnos slavnega igralca in njegove hčerke danes? Nič kaj boljši. "Nočem, da me kdo povezuje z njim. Ni prijazen, z njim se ne strinjam pri veliko stvareh in četudi želiš nekoga spremeniti, na koncu dneva ne moraš nadzorovati njegovih dejanj. Ne moreš nadzorovati čustev ljudi, vse, kar lahko nadzoruješ je, kako se sam odzoveš in kaj narediš s svojimi čustvi."

Nazadnje sta se hčerka in oče v javnem sporu znašla prav ob otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, ko je igralec močno obsodil eno od točk in jo označil za praznovanje satanizma, pevka pa je poudarila, da se z njim ne strinja ter da podpira vse oblike ljubezni, ne glede na to, v kakšni obliki so.