Hčerka igralke Kristen Bell je morala na urgenco

Kristen je bila navdušena tudi nad tem, da je specializirano osebje ob vstopu v urgentno ambulanto tudi hčerki pojasnilo, kaj se dogaja. Igralka je povedala, da se je tako počutila veliko bolje. Všeč ji je bilo tudi, da so jo specialisti poklicali še dan po nesreči in preverili, če je z otrokom vse v redu.

Na družbenih omrežjih redko delita fotografije otrok

Kristen in njen mož Dax Shepard imata dve hčerki, in sicer štiriletno Delto in šestletno Lincoln, ki pa ju redko pokažeta v javnosti. Vsako leto se družina poleti odpravi na počitnice v Michigan, kjer so letos v objektiv ujeli čaroben trenutek in ga delili na Instagramu. Ker pa starša le redko objavljata fotografije njunih deklic in ju ščitita pred radovedno javnostjo, je družina fotografirana v hrbet in se zato obrazov ne vidi.