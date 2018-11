Hčerka Jackieja Chana se je poročila s svojim dekletom

19-letna Etta Ng, hčerka filmskega mojstra borilnih veščin Jackieja Chana in misice Elaine Ng, je skočila v zakonski stan, poročila se je z 31-letno Instagram influencerko Andi Autumn v Kanadi.

"Združeni v ljubezni in v zakonu ... v iskanju sreče sva bili, odkar sva se rodili. Zlorabljene v otroštvu, nisva nikoli čutili ljubezni, a še vedno lahko veliko dava. Soočili sva se z najinimi strahovi, sprejeli najine napake ... Vsi smo bili kdaj ranjeni, toda če sanjaš o ljubezni, jo boš našel. Ljubezen je prijazna in ne sodi. Ljubezen je moč in šibkost. Ljubezen dela spremembe. Ljubezen zmaga," je zapisala Etta ob novici, da je poročena.