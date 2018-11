Hčerka je mislila, da je njena slavna mami zlobna

Reese Witherspoon in hčerka Ava.

Zvezdnica Reese Witherspoon, ki je zaslovela z vlogo v Blondinki s Harvard, nato igrala v Podlih igrah ter romantični komediji Melanie se poroči, vloga v drami Hoja po robu pa ji je prinesla tako oskarja kot tudi zlati globus, bafto in številne druge nagrade.

Kljub temu, da je 42-letna igralka zelo zaposlena, pa svojih otrok ni razvajala. Igralka ima tri otroke in v intervjuju je priznala, da je do svojih otrok, še posebno do najstarejše hčerke Ave, ki se je rodila iz razmerja z igralcem Ryanom Phillippejem, brutalno iskrena.

"Občutek imam, da sem vedno na nasprotnem bregu s starši, ki želijo svojim otrokom pokazati samo pocukrane ter magične trenutke. Ampak, veste kaj? Vsake toliko časa se morajo otroci soočiti tudi z razočaranji in neprijetnimi trenutki," je bila odločna igralka ter dodala tudi primer iz svojega življenja.

"Spomnim se, ko je Ava v tretjem razredu jokala. V šoli so igrali košarko in bila je edini otrok iz ekipe, ki ni zadela koša. Takrat sem ji rekla, da je pač slaba v košarki, in hčerka je mislila, da sem zlobna." Nato pa je zvezdnica hčerko vprašala, ali je bil njen komentar zloben ali le resnica ter dodala: "Kajti veš kaj, tudi tvoja mami je zelo slaba v košarki."