Hčerka J.Lo v solzah: je kriv pevkin razhod z Alexom?

Jennifer Lopez je v Instagramovi zgodbi delila posnetek videopogovora, ki ga je imela s hčerko Emmein svojim nekdanjim možem ter hčerkinim očetom Marcom Anthonyjem. Na posnetku vidimo, da je 13-letna deklica povsem objokana in je ob njej njen oče, ki ji je ponudil ramo, da se zjoče in jo v težkem trenutku tolaži. Medtem ko je njena mamica prisotna na videoklicu, da jo potolaži na daljavo. Spomnimo, da J.Lo trenutno v Dominikanski republiki snema nov film z naslovom Shotgun wedding.

Čeprav sta J.Lo in Marc Anthony že več let ločena, sta s posnetkom sporočila, da se njuna dvojčka Emme in Max vedno lahko zaneseta tako nanjo kot na Marca ne glede na okoliščine.

"Ko sta žalostna, bosta mamica in očka vedno z njima. Rada te imam. Ponosna sem nate," je 51-letna J.Lo sporočila hčerki in tako pospremila objavo na Instagramu.