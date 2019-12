Hčerka Johna Legenda: Ariana Grande je odlična pevka, boljša od tebe

Pevec John Legend se je pred kratkim pojavil v pogovorni oddaji A Little Late with Lilly Singh, kjer je priznal, da 3-letna hči Luna ni največja oboževalka njegove glasbe. Deklica, ki jo ima skupaj z manekenko Chrissy Teigen , je dejala, da je Ariana Grande precej boljša od njenega očeta.

"Nekega dne je rekla, da je Ariana Grande odlična pevka, celo boljša od mene," je svoji sogovornici Lilly Singh povedal zvezdnik. Dodal je še, da je njegova hčerka postala oboževalka priljubljene pevke po tem, ko sta skupaj zapela njuno različico Lepotica in zver."Sčasoma je postala ogromna oboževalka Ariane in me neprestano primerja z zvezdnico," je še povedal najbolj seksi moški in dodal, da Luna še vedno rada prisluhne njegovim melodijam: "Poleg tega, da ves čas posluša Ariano, vseeno obožuje moj božični album."

Voditeljica Lilly je med drugim pevca pohvalila o njegovi pristnosti na družbenih omrežjih."Mislim, da na to vpliva tudi moja žena Chrissy, ki pred svojimi sledilci ne skriva ničesar. Obožuje interakcijo s svojimi oboževalci in jih na Twitterju večkrat pozove, naj ji postavijo zanimiva vprašanja," je pojasnil kantavtor.