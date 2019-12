Hčerka Johnnyja Deppa o vzgoji: Moji starši niso bili preveč strogi

20-letna Lily-Rose Depp, hčerka zvezdniških staršev Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis, že nekaj let gradi zelo uspešno manekensko in igralsko kariero – trenutno je končala s snemanjem drame Dreamland, v kateri igrajo tudi Armie Hammer, Gary Oldman, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez ter Luke Evans.

V nedavnem intervjuju za The Sun je vzhajajoča zvezda spregovorila o svoji družini in kako sta jo slavna starša vzgajala: "Moji starši niso bili zelo strogi. Vedno so mi zaupali, da sem neodvisna in sama sprejemam odločitve. Ni bilo neke priložnosti, da bi se uprla staršem."

"Oba sta zapustila šolo, ko sta bila stara 15 let, zato glede šole ne moreta ničesar reči. Nikoli nisem razmišljala, da bo univerza moj cilj. Od nekdaj sem si želela delati," je še dejala, ter kljub temu, da je v Los Angelesu in Franciji kot otrok živela precej razkošno življenje, razkrila, da je imela zelo prizemljeno otroštvo: "Moji starši so se odlično odrezali pri vzgoji, z bratom sva imela zelo zasebno otroštvo, to še zdaj ceniva, zasebno življenje želiva obdržati zase–to je bilo zame vedno pomembno." Poleg tega je dejala, da nikoli ni bila velika oboževalka nočnega življenja: "Nisem ravno ljubiteljica klubov ... Raje gledam kuharske oddaje."

Vanessa in Johnny sta se razšla leta 2012, potem ko sta bila skupaj 14 let.