Hčerka Johnnyja Deppa padla v objem igralca

Lily-Rose Depp, hči zvezdniškega para Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis, trenutno snema film The King, v katerem igra tudi 22-letni Timothée Chalamet, ki je navdušil v romantičnem filmuPokliči me po svojem imenu, za svojo vlogo pa je prejel kar nekaj prestižnih nominacij, tudi za oskarja. Mlada igralca sta očitno več kot le prijatelja na snemanju, kajti fotografi so ju ujeli v vročem objemu.

Konec tedna so ju opazili na Manhattnu, kjer sta ob romantični večerji uživala v družbi drug drugega. Ko sta zapustila lokal, sta si padla v objem in se predala poljubom. "Zelo prikupno sta bila videti. Glede na njuno obnašanje sta si zelo všeč," je dejal neki očividec, medtem ko je fotograf njuno objemanje ujel tudi v objektiv. Mlada zaljubljenca odnosa za zdaj še nista komentirala, prav tako o tem molči tudi njen slavni oče Johnny Depp.