Hčerka Juda Lawa na rdeči preprogi z drzno pričesko

Manekenka in igralka Iris Law je pred dnevi dvignila veliko prahu, ko je na družbenih omrežjih pokazala novo pričesko, in sicer se je poslovila od svojih dolgih rjavih las, se pobrila in se za povrh še pobarvala na platinasto blond. Nov videz je zdaj prvič pokazala tudi v javnosti. Tako kot večina zvezdnikov se je tudi sama udeležila 74. filmskega festivala v Cannesu, kjer si je ogledala premiero romantične komedije The French Dispatch, v kateri igrata Timothée Chalamet in Tilda Swinton.

20-letnica se je pred množico fotografov sprehodila v čudoviti beli elegantni obleki modne hiše Christian Dior, ki je spominjala na antično Grčijo, glamurozni videz pa je dopolnila z nakitom znamke Bulgari.

Izrazita sprememba videza pa je posledica njene vloge v prihajajoči seriji Pistols. 20-letnica bo namreč stopila v čevlje punk ikone Soo Catwoman, ta pa je bila znana po svojih zelo kratkih laseh, ki so bili na straneh glave pobarvani črno, pričeska pa je spominjala na mačja ušesa.