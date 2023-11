Hčerka Katy Perry in Orlanda Blooma prvič v javnosti

Hči pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma se je pri treh letih prvič pojavila na koncertu njene mame v Las Vegasu. Deklica Daisy Dove je pritegnila veliko pozornosti občinstva, ko jo je z odra v publiko pozdravila 39-letna pevka, ki je s tem nastopom zaključila gostovanje v Vegasu.

Daisy Dove, hči pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma, se je prvič pojavila v javnosti. Tri leta stara deklica se je udeležila koncerta svoje mame v Las Vegasu, kjer je ta v minulih mesecih gostovala. 39-letnica je z odra pozdravila svojo hčerkico, trenutek so mnogi ujeli s kamero, posnetek pa je pozneje hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

icon-expand Katy Perry FOTO: Profimedia

"Daisy! Tako zelo rada te imam," je z odra malčici zaklicala pevka in dodala: "Si moja najboljša prijateljica in tako zelo sem vesela, da si tukaj." Deklica je za koncert oblekla rdečo obleko z belimi pikami, na ušesih pa je imela roza ščitnike za ušesa. Pevkini oboževalci so bili nad Daisy zelo navdušeni, na družbenih omrežjih pa so med komentarji med drugim pisali, da je zelo podobna svoji mami. "Tako zelo je podobna svoji mami," je zapisal nek oboževalec, spet drugi pa dodal: "Zelo je simpatična." Tretji je šel še korak naprej in pripisal, da je hčerkica lahko Perryjevi v ponos.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pevka uspešnice Dark Horse je z gostovanjem v Las Vegasu pričela decembra 2021, nato pa ga je podaljšala, saj je bilo povpraševanje za karte njenih koncertov zelo veliko. Perryjeva je proti koncu koncerta še enkrat pozdravila hčerko in 46-letnega zaročenca in dodala, da sta ji bila v veliko podporo. "Moj partner Orlando! Si neverjeten podporni steber in čudovit oče. Ljubim te," je Blooma pohvalila pevka in nadaljevala: "Ta nastop sem zasnovala po rojstvu hčerke Daisy Dove. Ko sem jo spoznala, se je prikazala vsa ljubezen, ki sem jo prej iskala v življenju. Izpopolnila me je, me pozdravila in mi pokazala, da se še vedno lahko igram."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ta nastop je namenjen vsem, vašemu notranjemu otroku, in z upanjem, da lahko še vedno gledamo na svet z očmi otroka, saj bomo tako svobodni," je še dodala. Na enem izmed video posnetkov, ki ga je objavil nek oboževalec, je videti, kako zvezdnik franšize Pirati s Karibov z malčico pleše na pesem Chained to the Rhythm. Bloom in Dove pa nista bila edina zvezdnika med občinstvom tistega večera. Na koncertu sta se pojavila tudi princ Harry in njegova žena Meghan Markle in s svojo prisotnostjo presenetila nekatere Perryjine oboževalce. Na eni izmed fotografij, ki je bila objavljena na družbenem omrežju X, sta vojvoda in vojvodinja v družbi Celine Dion, ki so jo do sedeža pospremili varnostniki.