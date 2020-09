Hčerka Katy Perry od Taylor Swift dobila posebno darilo

Hčerka Katy Perry in Orlanda Blooma je še pred rojstvom dobila nekaj daril. Eno prav posebno pa je bilo še posebej všeč njeni mamici Katy, ki se je odločila, da ga bo delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima že 107 milijonov. Novopečena mamica je objavila fotografijo personalizirane ročno izvezene roza odejice, ki jo je poslala njena pevska kolegica Taylor Swift , in zraven zapisala, da dojenčica obožuje svoje darilo. Med drugim je še zapisala: " Upam, da jo bo še leta nosila s seboj, dokler ne postane neprepoznaven kos, ki ga bo kot najstnica hranila v žepu. "

Taylor je zraven poslala tudi čestitko, na kateri je zapisan datum 3. maj 2020. Kot kaže, je bilo darilo poslano en mesec po tem, ko je slavni par javno naznanil, da bo dobil deklico.

Katy Perry in Taylor Swift sta se pred leti hudo sprli. Spomnimo, da so se njuni nesporazumi začeli, potem ko se je Katy pred leti ogrela za Taylorinega fanta, nato pa ji je speljala še nekaj plesalcev. Po letih izogibanja druga drugi in negativnih mnenj, sta se priljubljeni pop pevki že pred časom pobotali, in kot kaže, ostajata v stikih. Zaradi spora sta se sicer precej odtujili in nikoli nista znova vzpostavili enakega odnosa, kot sta ga imeli pred leti. A s prihodom maleDaisy Dove Bloom je njun odnos očitno postal trdnejši.

Katy je spol otroka z oboževalci delila aprila, ko je objavila fotografijo svojega zaročenca, ki se smeji v objektiv, na obrazu pa ima roza obarvano sladko smetano. Prikupen trenutek je nosečnica očitno ujela med zabavo ob razkritju spola.

Za Katy Perry je to prvi otrok, medtem ko ima 43-letni igralec Orlando Bloom že 9-letnega sina Flynna z nekdanjo partnerico, manekenko Mirando Kerr.