Hčerka Khloe Kardashian velika navdušenka nad selfiji

"Moja Miška me kar naprej prosi, da bi se fotografirala z mano. Objela me je, se stisnila k meni, glavo prislonila na moje lice in pozirala. Topila sem se (smeh). Te dni sem raznežena," je pod serijo fotografij zapisala ponosna mama Khloe Kardashian

Spomnimo, da je 35-letna zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up With the Kardashians dan po škandalu, ko je izvedela, da jo izbranec Tristan Thompson vara, postala mamica. Tristan in Khloe sta par postala leta 2016, ko je bil on še v zvezi z Jordan Craig, ki pa je bila takrat noseča. Khloe res nima pretirane sreče z moškimi, ki so ji bili v preteklosti večkrat nezvesti. Med njimi je bil tudi njen nekdanji mož Lamar Odom, ki naj bi jo varal celo na njeni rojstnodnevni zabavi.