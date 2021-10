Hčerka Kim Kardashian v prepiru z mamo: Tvoja hiša je grda

Ne dvomimo, da Kim Northine besede zabolijo, glede na to, da je zvezdnica za prenovo svojega doma, ki so ga pri reviji Architectural Digest opisali kot "praznega" in "enobarvnega", potrebovala skoraj šest let.

Poleg North in njenih staršev v vili, vredni 60 milijonov dolarjev, kar je približno 52 milijonov evrov, stanujejo še njena dva brata in sestra: 5-letni Saint , 3-letna Chicago in 2-letni Psalm .

Priznala je tudi, da se je Northine besede pogosto dotaknejo. "Mislim, da me s tem prizadene," je dejala Kim. "To je na nek način zlobno, ker mi je moja hiša všeč."

"Vsakič, ko se s svojo hčerko North zaradi česa spreva, misli, da me bo prizadela, ko reče: 'Tvoja hiša je tako grda. Vse je belo. Kdo živi v takšni hiši?'" je 40-letna Kim razkrila v oddaji The Ellen DeGeneres Show v rubriki ''Mamine izpovedi''.

Spomnimo, da je v tem tednu v javnost prišla informacija, da je Kim na losangeleškem okrožnem sodišču zmagala v sporu glede družinske nepremičnine. V njeni polni lasti bo namreč ostal omenjeni dvorec, ki sta ga z zdaj že nekdanjim možem, 44-letnim Kanyejem Westom, skupaj zgradila in opremila. Na žalost za North to pomeni, da bo morala še kar nekaj časa bivati v njem.

40-letna Kim je v oddaji med drugim spregovorila tudi o drugih vidikih starševstva, na primer o tem, kako ne mara lagati svojim otrokom.

"Resnično se trudim, da svojim otrokom ne bi lagala," je pojasnila. "To sem delala na začetku, da bi jih spravila iz hiše, da bi se skupaj igrali in podobno, in hitro sem spoznala, da to pri meni ne bo delovalo." Dodala je: "Raje sem bila iskrena (z njimi)."

Glede na to, da se je Kim Kardashian preizkusila v vlogi voditeljice oddaje Saturday Night Live, v kateri je večkrat uporabila možev priimek West, se mnogi sprašujejo, ali sta se pobotala. A viri so za portal Page Six dejali, da se v vnovično zvezo nista spustila, da pa ostajata v prijateljskem odnosu in drug drugega še naprej podpirata.