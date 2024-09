Hčerka Kobeja Bryanta v čast svojemu očetu otvorila bejzbolsko tekmo

OGLAS

Nedavno je potekala bejzbolska tekma med ekipama Dodgers in Tampa Bay Rays, kjer je imela prav posebno vlogo sedemletna Bianka, hčerka pokojne košarkarske legende Kobeja Bryanta. Punčka, ki se ji je pridružila njena mama Vanessa Bryant, je v čast svojemu očetu vrgla prvi met za začetek tekme. V videoposnetku, ki ga je na družbenih omrežjih delil račun oboževalcev košarkarske ekipe Los Angeles Lakers, za katero je igral pokojni Kobe, je bilo mogoče videti Bianko, kako navija in nato na stadionu Dodgers impresivno vrže bejzbolsko žogico, nato pa jo ujame igralec Mookie Betts.

42-letna Vanessa je skupaj s svojima hčerkama, 21-letno Natalio, Bianko in petletno Capri, nosila ujemajoče se drese Dodgersov s številko 24 na hrbtu v čast Kobeju. Ta je skupaj s 13-letno hčerko Gianno pri 41 letih umrl v helikopterski nesreči leta 2020. Kasneje je Vanessa na Instagramu delila fotografije in videoposnetke prisrčnih utrinkov z tekme. Med drugim je objavila fotografijo, na kateri Bianka pozira poleg 31-letnega Bettsa z velikim nasmehom na obrazu. To ni prvič, da je član družine Bryant vrgel prvi met na tekmi Dodgersov. Septembra 2023 je ta čast doletela Natalio, leta 2000 pa Kobeja.

Udeleženci tega bejzbolskega dogodka so prejeli posebno izdajo Kobejevih dresov v čast športne ikone. Dizajn dresa je namenjen počastitvi 'črne mambe', kakor so klicali veliko košarkarsko zvezdo, s kačjim potiskom ter zlato in črno barvo ter obema njegovima ikoničnima številkama, 8 in 24 na obeh straneh. Dogodek pa se je med drugim odvijal na dan Kobeja Bryanta, ki ga 24. avgusta praznujejo v Los Angelesu.