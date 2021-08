Hčerka Kourtney Kardashian si je lase pobarvala rdeče

To jesen bo glede na nedavne poteze zvezdnikov moderna rdeča barva. Prva, ki je presenetila z drzno spremembo, je bila zgolj devetletna Penelope Disick, hči Scotta Disicka in Kourtney Kardashian, ki je svoje svetle pramene zamenjala za ognjevito rdečo pričesko. Preobrazbo je na spletu delila njena mama in fotografijo opremila s številnimi rdečimi emotikoni.