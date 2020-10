Hčerka Kylie Jenner s šolsko torbo za več kot 10.000 evrov

Deklica je za to priložnost nosila črno majico in kratke hlače ter tako kot vsak šolarček je imela na hrbtu tudi torbo, ki je pritegnila največ pozornosti. Namreč še ne triletna Stormi je na hrbtu nosila torbo prestižne blagovne znamke Hermes , za katero je treba odšteti približno 10.200 evrov. Celoten videz je njena mamica dopolnila z belimi supergami Nike Jordan . V videu se pojavi tudi Stormin oče Travis Scott . Kljub temu, da sta se s Kylie lani razšla, so v zadnjem času govorice vse pogostejše, da sta spet skupaj, saj vse bolj pogosto tičita skupaj.

Ponosna mamica je fotografijo svoje male šolarke objavila tudi v Instagramovi zgodbi, kjer je zapisala: "Prvi dan šole." Ob tem pa so se nekateri njeni sledilci čudili, kako hitro beži čas, saj se je nekaterim zdelo, da je deklica komaj dobro prišla na svet. Ali se bo šolala doma ali v kakšni od zasebnih šol, ni znano.

Nekateri pa so se seveda obregnili ob pregrešno drago šolsko torbo in komentirali, da je deklica razvajena in da bi lahko imela cenejšo. To pa ni prva Stormijina pregrešno draga torba. Hčerka slavne mamice ima v lasti še dve, in sicer znamke Luis Vuitton. Eno ji je podarila njena mama in stane skoraj tisoč evrov, drugo, ki pa je vredna približno 1722 evrov, pa njena 36-letna teta Khloe Kardashian.