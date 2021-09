Hčerka Lori Loughlin se bo po fakultetnem škandalu udeležila plesnega šova

Hči ameriške igralke Lori Loughlin in modnega oblikovalca Mossima Giannullija , ki sta po prestani zaporni kazni zapustila Los Angeles in se umaknila v mirnejši Idaho , bo obula plesne čevlje in se pomerila v 30. sezoni priljubljenega ameriškega šova Dancing with the Stars.

"Pripravljena sem znova zakorakati v javnost in poskusiti nove stvari. Veselim se izzivov in dejstva, da bom morala zapustiti območje udobja," je ob naznanitvi dejala novinarjem in dodala, da se zaveda, kakšno srečo ima, da je dobila priložnost, da očisti svoje ime. Olivia Jade Giannulli, mlajša hči slavnih zakoncev, je bila sicer veliko ljudem poznana po svojem kanalu na YouTubu in kozmetičnih izdelkih, pozornost splošne javnosti pa je pritegnila, ko se je znašla v središču fakultetnega škandala. Spomnimo, avgusta lani sta bila slavna zakonca obsojena, da sta svojima hčerama s pomočjo podkupnine omogočila obiskovanje prestižne univerze v južni Kaliforniji. Čeprav sta to sprva zanikala, sta kasneje le priznala, da sta želela ogoljufati sistem. Oba sta morala zaradi tega nekaj mesecev preživeti v zaporu, poleg tega pa sta morala plačati tudi globo in opraviti skupno 350 ur družbenokoristnega dela.

Novico, da bo 21-letnica sodelovala v novi sezoni plesnega šova, so nekateri sprejeli bolje kot drugi. Številne je zmotilo dejstvo, da je televizijska hiša priložnost dala nekomu, ki ima tako preteklost, medtem ko so se njeni zvesti oboževalci razveselili dejstva, da jo bodo lahko spremljali v tako popularni oddaji. "Upam, da se ljudje zavedajo, kako zelo sem hvaležna za drugo priložnost. Upam, da bom v tem procesu osebnostno odrasla," je še povedala.