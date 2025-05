Hčerka lovca na krokodile potrebovala nujno zdravniško pomoč

OGLAS

Bindi Irwin je bila zaradi vnetja slepiča prepeljana na urgenco, kjer je morala prestati nujno operacijo. O sestrinem zdravstvenem stanju je spregovoril Robert Irwin, ki je dejal, da družina na takšno diagnozo ni niti pomislila, saj je bila 26-letnica marca 2023 operirana zaradi endometrioze, o čemer je tudi javno spregovorila.

Bindi Irwin FOTO: Profimedia icon-expand

"Z njo bo vse v redu, ampak operacija. Od vseh stvari, na katere smo bili pripravljeni, to ni bila ena od teh. Pravkar se je rešila težav z endometriozo, sedaj pa vnetje slepiča. Zdravje je tako pomembno, zares je," je v izjavi za People povedal 21-letni zvezdnik Animal Planeta, ki sledi očetovim stopinjam.

"Bindi je postala velika zagovornica zdravja žensk, meni pa se to zdi pomembno, da na prvo mesto postavimo dejstvo, da poiščemo pomoč," je še dejal Robert, ki je dodal, da bo gala dogodek zamudila tudi njuna mati Terri, ki bo pomagala hčeri pri okrevanju.

Bindi je leta 2023 na družbenem omrežju delila svojo fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji, ob njej pa pripisala: "Dragi prijatelji, dolgo sem se s tem borila in se spraševala, ali naj o tem tudi javno spregovorim. Na koncu je zmagal občutek za odgovornost in zato delim svojo zgodbo v pomoč drugim ženskam. Že 10 let se borim z utrujenostjo, bolečino in slabostjo. Ostati skušam pozitivna oseba, učila pa sem se skrivati bolečino, ko sem v minulem desetletju opravila številne teste, obiskala veliko zdravnikov in raznih pregledov."

26-letnica, ki ima z možem Chandlerjem Powellom 4-letno hčerko Grace, je dodala, da ji je nekoč zdravnik celo dejal, da se bo morala kot ženska sprijazniti s temi bolečinami in jih sprejeti. Bindi so med operacijo odstranili 37 lezij in tako imenovano čokoladno cisto, leto pozneje pa je za Page Six povedala, da se je diagnozo odločila deliti z javnostjo, ker gre za pogosto napačno diagnosticirano bolezen, ki prizadene približno eno od desetih žensk po vsem svetu.