Hčerka mehiške igralke pri štirih mesecih že krasi naslovnico revije

Marlene Favela in njen mož, avstralski poslovnež George Seely, sta oktobra lani postala starša deklice Belle. Slavna Mehičanka ni nikoli skrivala želje, da bi nekega dne rada postala mama. In želja se ji je pri 42 letih uresničila.

"Ko sem izvedela, da sem noseča, je bil to zame čudež. Prva stvar, ki sem jo naredila, je bila, da sem odhitela do bazilike Guadalupe (najsvetejši kraj za katoličane in pogosta destinacija za romarje v Mehiki) ter jo nagovorila: Edino, kar te prosim je, da se moj otrok rodi zdrav. Rotim te, posreduj zame, da bo šlo vse dobro," se spominja Marlene, ki ne skriva svoje verske pripadnosti.