Hčerka Michaela Jacksona znova v psihiatrični bolnišnici

Junija 2013 je odjeknila novica, da je Paris Jackson, hčerka pokojnega glasbenika Michaela Jacksona, delala samomor. Zaradi tega so jo odpeljali v psihiatrično bolnišnico, kjer je stopila na dolgo pot okrevanja.

Kar nekaj časa je dobro kazalo. Bila je aktivna tako v zasebnem kot poslovnem življenju, delala kot manekenka, se veliko pojavljala na družabnih dogodkih in svoje oboževalce tudi na Instagramu redno 'obveščala' o svojih aktivnostih.

Nato pa so oboževalci sredi decembra opazili, da Paris ne objavlja več fotografij na Instagramu, in pojavila so se vprašanja, kaj se je zgodilo. Zdaj pa je vir blizu 20-letnice tujim medijem zaupal, da se je mladenka odločila vzeti čas zase: "Po zelo zaposlenem in napornem letu, ko je Paris obiskala cel svet, se je odločila, da si mora vzeti čas zase ter poskrbeti za svoje fizično in čustveno zdravje. Trenutno je v psihiatrični bolnišnici, kjer ji bodo pomagali pri okrevanju." Vir je še dodal, da se Paris veseli trenutka, ko bo polna novega zagona zapustila bolnišnico ter se posvetila novim projektom.

Mlada zvezdnica je večkrat javno govorila o psihičnih težavah, o tem, kaj jo je gnalo k samomoru ter kako se z vsem tem spopada,: "Šla sem skozi pekel, v meni je bilo ogromne najstniške jeze ... Z depresijo in anksioznostjo sem se borila sama, brez pomoči ..."