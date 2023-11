Hčerka Monice Bellucci na naslovnici nove italijanske revije Gen V

Hčerka igralcev Monice Bellucci in Vincenta Cassela je med drugim v intervjuju spregovorila tudi o svojih slavnih starših. "Naučili so me, naj vedno gledam naprej, naj se vedno zaščitim, naj bom vedno prijazna in se vedno čudim," je povedala in dodala: "Bistveno je, da sta me naučila, kako ravnati v nepričakovanih situacijah in živeti po svojih pravilih, pri tem pa vedno spoštovati ljudi in okolje, v katerem sem."