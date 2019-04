Hčerka Monice Bellucci podedovala njeno lepoto

Italijanska igralka Monica Bellucci ima iz zakona z igralcem Vincentom Casselom dva otroka, 14-letno Devo Cassel ter 8-letno Léonie Cassel . Zvezdnika sta se odločila, da otrok ne bosta izpostavljala medijem in jima omogočila čim bolj mirno otroštvo. Očitno pa to ne bo tako lahko, kajti videti je, da se je Deva odločila, da bo šla v manekenke vode, prav tako kot njena slavna mamica.

Italijanski mediji so tako zapisali, da je mladenka z modno hišo Dolce & Gabbana podpisala pogodbo in tako postala obraz njihovega novega parfuma. Fotografi so 14-letnico ujeli med snemanjem in mnogi so že komentirali, da je Deva zagotovo podedovala materino lepoto.