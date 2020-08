Hčerka Monice Bellucci zrasla v lepotico

Deva Cassel je dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa oziroma je na prvi pogled prava kopija svoje mame. Hči slavnih staršev, Monice Bellucci in Vincenta Cassela, je ambiciozna mlada ženska, ki se v življenju želi ukvarjati z manekenstvom. Najstnica se je v preteklosti sicer že pojavila v oglasu za blagovno znamko Dolce & Gabbana, tokrat pa jo je omenjena modna hiša znova povabila k sodelovanju. Čeprav je stara komaj 15 let, je že dosegla prve uspehe. Paparaci so mladenko ujeli v objektiv med snemanjem nove kampanje na jezeru Como. Temnolasa Deva zaradi svojih dolgih in močnih temnih las močno spominja na svojo mamo.

Monica Bellucciin Vincent Casselveljata za veliki hollywoodski zvezdi. Zgodba o njunem razmerju pa je na nek način filmska. Spoznala sta se leta 1996 na snemanju filma Stanovanje (The Apartment), kjer sta se noro zaljubila. Tri leta pozneje se je zgodila poroka in zaljubljenca sta pozdravila dve hčerki. Devo in mlajšoLeonie, ki je maja dopolnila 10 let. A njuna ljubezen se je z leti ohladila. Leta 2013 sta javnost presenetila z novico, da se po 14 letih ločujeta.