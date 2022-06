Hčerka Naomi Campbell naredila prve korake

Hčerka, katere imena njena slavna mamica še ni razkrila javnosti, se je rodila maja 2021 in s prihodom precej presenetila javnost. "Moja hči ni bila posvojena – moja je. Na prste ene roke lahko preštejem ljudi, ki so vedeli, da bom postala mama. Ona je največji blagoslov in najboljša stvar v mojem življenju," je v intervjuju za modno biblijo poudarila legendarna manekenka, ki je v preteklosti dejala, da je "hvaležna za znanost, zaradi katere lahko postane mama, kadar koli želi".

Prve korake malčice so v komentarjih pohvalili številni znani obrazi. Med drugim so mamici in deklici čestitali voditelj Andy Cohen ter manekenki Heidi Klum in Iman, ki je Naomi zapisala, naj uživa v vsakem trenutku hčerinega odraščanja.