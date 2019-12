Hčerka obtoženih zakoncev: Prepovedali so mi, da bi govorila o škandalu

Olivia Jade Giannulli, hčerka zakoncev Lori Loughlin in Mossima Giannullija, ki sta bila obtožena, da sta svoji hčerki na goljufiv način vpisala na eno od elitnih ameriških univerz, je prvič po škandalu na YouTube naložila nov video. 20-letnica je namreč lepotna vlogerka, ki je na svojem kanalu pred škandalom redno objavljala vsebine, v katerih je s svojimi gledalci delila modne in lepotne nasvete.

V dvominutnem videu, je Olivia dejala: "Nisem točno vedela, kdaj naj se vrnem na YouTube in razlog za to je, da so mi prepovedali, da bi govorila o škandalu." Ob tem pa je dodala, da se je polemike vseeno želela dotakniti, preden bo začela objavljati redno vsebino. Giannullijeva, ki ima na svojem kanalu skoraj dva milijona naročnikov, je zadnji video objavila dva dni pred tem, ko je odjeknila novica, da naj bi bila njena starša vpletena v goljufivo zaroto. "Zelo pogrešam snemanje in del mene ni več isti, saj je to nekaj, kar počnem zelo rada in z veliko strastjo," je pojasnila svoj povratek. Zahvalila pa se je tudi vsem, ki so skoraj devet mesecev čakali, da bo objavila nov vlog.