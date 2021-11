Hčerka Paula McCartneyja: Moj oče je dober kuhar

Hčerka legendarnega glasbenika Paula McCartneyja, Mary McCartney, bo v času praznikov pripravila nekaj kuharskih oddaj z gosti, med katerimi bo tudi njen oče. Mary je dejala, da je njen oče dober kuhar, še bolje pa se znajde za barskim pultom, saj pripravlja izvrstne koktajle. Posebej izstopa margarita, ki jo pripravi na svoj način.

Paul McCartney je mož več talentov, je razkrila njegova hči Mary, ki bo med prazniki razveseljevala s kuharskimi oddajami. Zvezdnikova hči je sicer zagovornica brezmesne prehrane in je odraščala kot vegetarijanka. Mary je izpostavila, da je prav zaradi te miselnosti še posebej ponosna na svoje starše, ki so se za pravice živali zavzemali, še preden je to postalo popularno.

icon-expand Mary in Paul McCartney FOTO: Profimedia

Mary McCartney vodi svoj kuharski šov, ki se imenuje Mary McCartney Serves It Up, v oddaji pa so z njo kuhali že mnogi znani gostje. V času praznikov pripravlja posebne epizode, med gosti pa naj bi se pojavil tudi njen oče, ki je pravzaprav zelo dober kuhar in kuharski pomočnik. Čeprav so njegova posebnost alkoholne pijače, je 79-letnik med pandemijo velikokrat poprijel za kuhalnico: "Rad pomaga in je v kuhinji. Med pandemijo sem kuhala jaz, on pa mi je pomagal. Potem je nastavil glasbo in naredil koktajle. Bilo je nekakšno kuharsko sodelovanje."

Hrana, ki jo bo pripravljala v prazničnih oddajah, bo temu primerna in seveda brezmesna. Mary je ponosna na starše, ki so jo vzgajali kot vegetarijanko: "Ponosna sem nanju, saj sta bila med prvimi, ki so se odločili za brezmesno hrano. Ni ju bilo sram, da sta drugačna, in nista odnehala. Vedno sta stala za svojimi prepričanji in zato sem ponosna nanju." Mary je spregovorila tudi o svoji materi Lindi, ki je leta 1998 umrla zaradi raka na dojkah. "Mnogim je bila v navdih. Ravno včeraj sem razmišljala o njej in bilo bi res krasno, če bi jo lahko samo za en dan pripeljala nazaj in ji pokazala, kako je svet v tem času miselno napredoval. Na vsa usta bi se smejala," je povedala Mary McCartney.