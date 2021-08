Hčerka Paula Walkerja se je zaročila

22-letnica je pri 18 letih podpisala pogodbo z modno agencijo Women Management, marca letos pa je nastopila na modni reviji luksuzne francoske modne hiše Givenchy. Kljub karieri v modni industriji pa se Meadow le redko pojavi v javnosti. Nazadnje se je junija pridružila Vinu Dieslu in njegovim otrokom na rdeči preprogi ob premieri novega dela uspešne filmske franšize Hitri in drzni. 22-letnica ima z njegovimi otroki prav poseben odnos, saj sta si bila njen oče in Vin zelo blizu tudi v resničnem življenju in ne zgolj v filmih.